schlein al bivio tra alleanze da rifare o autodistruzione

Elly Schlein si trova di fronte a una scelta cruciale per il futuro del Partito Democratico: rinnovare le alleanze o affrontare un percorso difficile di autoindagine. La crisi della coalizione si riflette anche sulla politica estera, creando un momento di grande incertezza. La segretaria si confronta con le difficoltà di mantenere coesa una formazione politica in continua evoluzione, tra sfide interne e pressioni esterne.

Il calvario del campo largo si chiama politica estera. Ed è una Via Crucis che Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, percorre ogni giorno, portando testardamente sulle spalle il peso di un’alleanza che, a forza di smentirsi, alleanza non è. Dopo l’ennesima spaccatura – ieri al Senato sull’Iran – la domanda torna a imporsi, implacabile: quando ci sarà un chiarimento vero, definitivo, con Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle? Inutile tergiversare ancora. Perché la clessidra della politica scorre più veloce di quella appoggiata sui tavoli dei leader, e ogni giorno di ambiguità si trasforma in un fardello che rischia di soffocare nella culla dell’incertezza il progetto di un’alternativa alla destra governante e sugli scudi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

