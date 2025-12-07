Conte accerchiato tra sudoku delle nomine M5S e gelo con Elly Schlein dialogo e alleanze da campo largo si surgelano

Secoloditalia.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è solo l’invito ad Atreju (con fuga della Schlein e Conte pronto al palco) a spaccare il campo largo. Perché tra divisionismi e lotta fratricida i colpi di cannibalizzazione interna ai giallorossi vede il fronte intestino della frastagliata galassia pentastellata sempre più minato. Con l’avvocato di Volturara Appula intenzionato al colpo di mano ma sui carboni ardenti e sempre più nel mirino del fuoco ami-nemico. E tra i due leader Pd ed M5S lo scontro è sempre più frontale, alimentato da fughe in avanti che bloccano la corsa di entrambi. Conte-Schlein, il gelo tra i due leader surgela l’alleanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

conte accerchiato tra sudoku delle nomine m5s e gelo con elly schlein dialogo e alleanze da campo largo si surgelano

© Secoloditalia.it - Conte accerchiato, tra sudoku delle nomine M5S e gelo con Elly Schlein, dialogo e alleanze da campo largo si surgelano

Argomenti simili trattati di recente

Infortuni, polemiche e veleni: Conte dà il meglio di sé quando è accerchiato

Conte accerchiato: Napoli, scoppia la bufera

Conte incassa la fiducia anche dalla Camera ma è scontro sulla sanità. Il premier: “Separazione tra politica e nomine”. La replica di Delrio: “Norma già realizzata ... - L'Esecutivo ha incassato la fiducia anche a Montecitorio con 350 voti favorevoli (anche qui 4 in più del previsto) contro 236 contrari. Si legge su quotidianosanita.it

Conte accerchiato: Napoli, scoppia la bufera - Ore bollenti in casa partenopea, gli ultimissimi sviluppi sul futuro di Antonio Conte mentre i social non lasciano scampo al tecnico È successo tutto in poche ore. Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Accerchiato Sudoku Nomine