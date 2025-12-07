Conte accerchiato tra sudoku delle nomine M5S e gelo con Elly Schlein dialogo e alleanze da campo largo si surgelano
Non c’è solo l’invito ad Atreju (con fuga della Schlein e Conte pronto al palco) a spaccare il campo largo. Perché tra divisionismi e lotta fratricida i colpi di cannibalizzazione interna ai giallorossi vede il fronte intestino della frastagliata galassia pentastellata sempre più minato. Con l’avvocato di Volturara Appula intenzionato al colpo di mano ma sui carboni ardenti e sempre più nel mirino del fuoco ami-nemico. E tra i due leader Pd ed M5S lo scontro è sempre più frontale, alimentato da fughe in avanti che bloccano la corsa di entrambi. Conte-Schlein, il gelo tra i due leader surgela l’alleanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
