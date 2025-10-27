Qui la Sanità non corre rischi di shutdown

Ilgiornale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due settimane fa il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla Manovra Finanziaria 2026, un documento da poco meno di 20 miliardi di euro che a breve inizierà il suo percorso nel Parlamento fino alla sua approvazione. Ogni anno tale documento dà continuità e rafforza le fondamenta del nostro welfare cercando di mantenere una crescita sostenibile. Come ad ogni manovra iniziano le discussioni sulla sua bontà ovvero sulle sue mancanze, e come è giusto che sia, un'attenzione speciale va al Servizio Sanitario Nazionale, costituzionalmente protetto, inviolabile e necessariamente da potenziare ogni anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

qui la sanit224 non corre rischi di shutdown

© Ilgiornale.it - Qui la Sanità non corre rischi di "shutdown"

Scopri altri approfondimenti

Usa verso lo shutdown: si rischia la paralisi del governo. Trump: "Rischio licenziamenti" - Per finanziare i dipartimenti governativi e le agenzie federali, ogni anno il Congresso degli Stati Uniti deve approvare una legge sulla spesa pubblica entro l'inizio dell'anno fiscale, quindi non ... Si legge su tg24.sky.it

SPY FINANZA/ I rischi per Italia e Ue mentre va in scena il finto dramma dello shutdown Usa - L'Europa è invece in una situazione più grave Non fatevi abbindolare dallo shutdown. Lo riporta ilsussidiario.net

Nuova faida tra Repubblicani e Democratici. Una storia che si ripete ormai da 50 anni. Tutto sul blocco che paralizza l’America - Negli Stati Uniti è scattato un nuovo shutdown, il blocco delle attività amministrative federali che si verifica quando il Congresso non approva il bilancio. Scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Corre Rischi Shutdown