Salerno Tar sospende chiusura sala giochi | Rischio economico concreto

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha sospeso la decisione del Comune di Salerno di chiudere una sala giochi cittadina, evidenziando un rischio economico concreto. La sospensione temporanea consente alla struttura di continuare l’attività mentre si approfondiscono le motivazioni e i criteri alla base della decisione amministrativa. La vicenda evidenzia l’importanza di un procedimento equilibrato tra tutela della legalità e sostenibilità economica delle attività commerciali.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti con cui il Comune di Salerno aveva disposto la chiusura immediata di una sala giochi cittadina. I giudici amministrativi hanno accolto l'istanza cautelare della società gestrice, rinviando la decisione di merito all'udienza fissata per il 3 novembre 2026, al fine di scongiurare un pregiudizio economico irreversibile per l'attività commerciale. Secondo quanto riportato dall'agenzia specializzata Agipronews, il contenzioso scaturisce da una serie di atti emessi nel dicembre 2025 dallo Sportello Unico Attività Produttive (Suap) del Comune.

