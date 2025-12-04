Il Tar sospende fino all' udienza il divieto alle slot machines in una sala giochi di Riccione
Il Tar dell’Emilia-Romagna, come riporta Agipronews, ha sospeso il provvedimento del Comune di Riccione che vietava l’installazione e l’utilizzo di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (vale a dire le slot machine) in una sala giochi della città, a causa del mancato rispetto della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Golpe in Guinea-Bissau: l’Unione Africana sospende il Paese Dopo il colpo di Stato militare, l’Unione Africana ha deciso di sospendere la Guinea-Bissau, dalla «partecipazione a tutte le attività dell’Unione, dei suoi organi e delle sue istituzioni», fino al ripristin - facebook.com Vai su Facebook
Riccione (RN), TAR sospende il divieto di installare slot per una sala giochi: potrà utilizzarle fino all’udienza di merito del prossimo marzo - Riccione (RN), TAR sospende il divieto di installare slot per una sala giochi: potrà utilizzarle fino all'udienza di merito del prossimo marzo. Segnala agimeg.it
Tar sospende stop alle slot in un locale di Riccione: 'Si rischia chiusura del locale' - Il Tar sospende un provvedimento del Comune di Riccione che concedeva la licenza ex articolo 86 Tulps ma vietava l’utilizzo delle Awp in un locale che in precedenza le aveva installate ed era stato og ... Si legge su gioconews.it
Vomero, il Tar blocca il cantiere del nuovo parcheggio multipiano di via Bonito: lavori sospesi fino a marzo - Il Tar sospende il cantiere del nuovo parcheggio di via Bonito, vicino a San Martino: "Scongiurare l’irreversibile trasformazione del suolo, peraltro ... Secondo fanpage.it
Roma, il TAR congela il diniego della licenza per una sala bingo. Resterà aperta fino all’udienza di merito - Resterà aperta fino all'udienza di merito fissata al prossimo marzo. Scrive agimeg.it
Capanni storici, stop abbattimenti. Il Tar blocca le demolizioni - I manufatti avrebbero dovuto essere tirati giù entro il 21 dicembre ... Segnala msn.com