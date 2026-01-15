Saic rilancia Maxus dopo successo MG punta a veicoli commerciali
Saic Motor Italy amplia la propria offerta nel mercato italiano rilanciando il marchio Maxus, specializzato in veicoli commerciali. Dopo il successo di MG, che nel 2025 ha superato le 50.000 immatricolazioni, la filiale italiana del costruttore cinese punta a rafforzare la presenza nel settore dei mezzi destinati al trasporto e alla logistica, consolidando la propria posizione nel mercato nazionale.
(Adnkronos) – Dopo la 'success story' messa a segno con lo storico marchio MG (che nel 2025 ha superato quota 50 mila immatricolazioni), Saic Motor Italy, la filiale italiana del gigante automobilistico cinese amplia la sua presenza sul nostro mercato rilanciando il marchio Maxus nel settore dei veicoli commerciali.
