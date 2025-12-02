Incentivi nel Lazio fino a 10mila euro sostituire i veicoli commerciali inquinanti

Roma, 2 dicembre 2025 – La Regione Lazio prosegue nella linea di intervento improntata alla concretezza, al sostegno alle imprese e al miglioramento della qualità dell’aria attraverso misure efficaci e di immediata applicazione. È stato pubblicato l’Avviso “Sostituzione dei Veicoli Commerciali Inquinanti “, finanziato con 9,7 milioni di euro, destinato alle imprese attive nei comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Tivoli, Marino e Monterotondo. Il contributo, a fondo perduto, è pensato per agevolare il rinnovo dei veicoli più obsoleti, favorendo la competitività delle aziende locali e riducendo allo stesso tempo l’impatto ambientale nelle aree maggiormente interessate da misure di risanamento della qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

