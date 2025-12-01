Roma l’allarme arriva dall’attacco | il gol è un problema sempre più serio

La sconfitta contro il Napoli ha riportato a galla una fragilità che in casa Roma si trascina da settimane: la totale mancanza di pericolosità negli ultimi metri. Dopo tredici turni di campionato, il dato è impietoso: con appena 15 gol segnati, i giallorossi sono il peggior attacco tra le prime otto della classifica. L’unica gara in cui la squadra di Gian Piero Gasperini è riuscita a superare quota due reti resta il 3-1 di Cremona, troppo poco per una formazione che ambisce ai vertici. Il miglior marcatore in Serie A è Soulé, fermo a quattro centri e apparso in evidente difficoltà anche nella sfida dell’Olimpico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’allarme arriva dall’attacco: il gol è un problema sempre più serio

News recenti che potrebbero piacerti

Roma - La “lista degli stupri” al liceo Giulio Cesare: allarme e indagini https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/scuola/30388-roma-la-lista-degli-stupri-al-liceo-giulio-cesare-allarme-e-indagini.html - facebook.com Vai su Facebook

La caldaia perde gas, rischio tragedia a Roma. L’allarme di un’inquilina salva 30 famiglie ift.tt/cdkbGVL Vai su X

Roma, Bailey arriva oggi. Sancho, invece, rifiuta e va avanti. Gasperini contento solo a metà - Bailey è un calciatore della Roma (3 milioni di prestito oneroso più 22 di diritto di riscatto) mentre Sancho ha deciso ad oggi di non diventarlo. Come scrive ilmessaggero.it

Roma, arriva Ranieri: sarà in Inghilterra per il match con l'Aston Villa - Dopo una corroborante e meritatissima vacanza, Claudio Ranieri è pronto a calarsi nel nuovo ruolo di dirigente della Roma e sarebbe già pronto a raggiungere i giallorossi nella 'sua' Inghilterra, per ... corrieredellosport.it scrive

Roma, Ziolkowski gioca in Europa League e poi arriva: ecco quando lo libera il Legia - Un’ultima gara da giocare con il Legia Varsavia, poi Jan Ziolkowski sarà pronto a vivere la nuova avventura con la maglia della Roma. Scrive corrieredellosport.it