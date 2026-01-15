Roma Pellegrini rientra in gruppo | Torino nel mirino
Lorenzo Pellegrini si è riaggregato al gruppo della Roma dopo l’infortunio di fine dicembre. La sua ripresa rappresenta un passo importante per la squadra in vista delle prossime gare, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per la sfida contro il Torino. La sua disponibilità offre nuove possibilità tattiche e rafforza le speranze dei giallorossi di migliorare la posizione in classifica.
Una notizia che cambia l’orizzonte dell’emergenza. Oggi Lorenzo Pellegrini rientra in gruppo e torna a disposizione della Roma dopo lo stop di fine dicembre. Un segnale forte in un momento ancora complicato sul piano delle assenze, ma che i giallorossi stanno affrontando continuando a vincere in campionato. Il numero 7 aveva riportato una lesione al bicipite femorale sinistro nell’allenamento alla vigilia di Natale. I tempi di recupero sono stati rispettati, anzi leggermente anticipati, e ora Gian Piero Gasperini può riabbracciare uno dei suoi uomini chiave. L’obiettivo è chiaro: tornare subito competitivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
