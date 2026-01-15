Roma Pellegrini rientra in gruppo | Torino nel mirino

Lorenzo Pellegrini si è riaggregato al gruppo della Roma dopo l’infortunio di fine dicembre. La sua ripresa rappresenta un passo importante per la squadra in vista delle prossime gare, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per la sfida contro il Torino. La sua disponibilità offre nuove possibilità tattiche e rafforza le speranze dei giallorossi di migliorare la posizione in classifica.

Una notizia che cambia l’orizzonte dell’emergenza. Oggi Lorenzo Pellegrini rientra in gruppo e torna a disposizione della Roma dopo lo stop di fine dicembre. Un segnale forte in un momento ancora complicato sul piano delle assenze, ma che i giallorossi stanno affrontando continuando a vincere in campionato. Il numero 7 aveva riportato una lesione al bicipite femorale sinistro nell’allenamento alla vigilia di Natale. I tempi di recupero sono stati rispettati, anzi leggermente anticipati, e ora Gian Piero Gasperini può riabbracciare uno dei suoi uomini chiave. L’obiettivo è chiaro: tornare subito competitivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Collaboratore Conte presente per Cremonese-Roma, Pellegrini nel mirino

Leggi anche: Roma, Angelino torna a disposizione: lo spagnolo rientra in gruppo dopo due mesi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati per la 20ª giornata; Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati per la 19ª giornata; Roma, vigilia di Coppa con emergenza: Bailey rientra in gruppo; Roma, Bailey rientra in gruppo: le ultime da Trigoria.

IL TEMPO | Verso Torino-Roma: Pellegrini torna in gruppo? Cosa sappiamo - Con il calciomercato sullo sfondo, la Roma prosegue la preparazione in vista della partita di campionato contro il Torino. msn.com