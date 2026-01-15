Roma Dovbyk e l’infortunio | così si sblocca il mercato
Dopo il gol contro il Lecce, Dovbyk ha subito un infortunio muscolare che ha interrotto la sua partecipazione. La situazione ha influenzato le dinamiche del mercato, richiedendo valutazioni e interventi specifici per il suo recupero. Questo episodio evidenzia come gli infortuni possano incidere sulle strategie di squadra e sulle decisioni di mercato, sottolineando l’importanza di un’attenta gestione degli infortuni nel calcio professionistico.
Dopo aver ritrovato il gol contro il Lecce a seguito di oltre due mesi di digiuno, Dovbyk ha rimediato una lesione muscolare che lo ha subito costretto al ritorno ai box. La stagione della Roma, però, è nel vivo delle sliding doors di gennaio: dalle ultime possibilità per chi ha fatto male di meritarsi la fiducia del mister, agli intrighi e ai domino del calciomercato. La sfortuna di Artem, così, non complica solo i suoi piani, ma anche quelli della società che in lui potrebbe trovare una pedina importante per arrivare a Zirkzee. Vediamo allora quali sono le condizioni del centravanti ucraino ad oggi, a poco meno di dieci giorni dal nuovo guaio fisico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
