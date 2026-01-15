Dopo il gol contro il Lecce, Dovbyk ha subito un infortunio muscolare che ha interrotto la sua partecipazione. La situazione ha influenzato le dinamiche del mercato, richiedendo valutazioni e interventi specifici per il suo recupero. Questo episodio evidenzia come gli infortuni possano incidere sulle strategie di squadra e sulle decisioni di mercato, sottolineando l’importanza di un’attenta gestione degli infortuni nel calcio professionistico.

Dopo aver ritrovato il gol contro il Lecce a seguito di oltre due mesi di digiuno, Dovbyk ha rimediato una lesione muscolare che lo ha subito costretto al ritorno ai box. La stagione della Roma, però, è nel vivo delle sliding doors di gennaio: dalle ultime possibilità per chi ha fatto male di meritarsi la fiducia del mister, agli intrighi e ai domino del calciomercato. La sfortuna di Artem, così, non complica solo i suoi piani, ma anche quelli della società che in lui potrebbe trovare una pedina importante per arrivare a Zirkzee. Vediamo allora quali sono le condizioni del centravanti ucraino ad oggi, a poco meno di dieci giorni dal nuovo guaio fisico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dovbyk e l’infortunio: così si sblocca il mercato

Leggi anche: Roma, stop Dovbyk: l’infortunio frena anche il mercato

Leggi anche: Serie A, l’infortunio di Dovbyk costringe la Roma a guardare al mercato: Zirkzee nel mirino per i giallorossi?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Roma, Dovbyk anticipa i tempi e cerca la svolta - Non ancora verso la convocazione, s’intende, però il dolore è sparito e le sue gambe sono tornate a girare. corrieredellosport.it

Calciomercato Roma/ Sondati Dovbyk e Salah-Eddine, via un ex Primavera (20 agosto 2025) - Uno dei calciatori più chiacchierati sul mercato è Artem Dovbyk, che piace non solo al Milan ma pure al Napoli stando ai rumors più recenti. ilsussidiario.net

Gasperini urla e si infuria, Dovbyk segna: così la Roma riprende il Napoli in testa - Parma è tutta, ma davvero tutta, nelle urla che Gian Piero Gasperini riserva alla sua squadra quando tutti si addormentano e il Parma riapre, al minuto 87, una partita che sembrava ... corrieredellosport.it

La #Roma ha chiuso per #Malen e #Vaz, deciderà su #Dovbyk e #Ferguson, deve dare il via libera per #Baldanzi al #Genoa e poi si metterà alla finestra per capire le decisioni del #ManchesterUnited, primo nome fatto da Gasperini ormai due mesi fa x.com

Live Calciomercato: Roma, attesa per Raspadori, Fenerbahce su Dovbyk, Juventus alla ricerca di un vice Yildiz facebook