Roma stop Dovbyk | l’infortunio frena anche il mercato

L’infortunio di Artem Dovbyk, rimediato contro il Lecce, ha interrotto bruscamente i piani della Roma. Il problema alla coscia sinistra potrebbe influenzare sia la stagione dell’attaccante ucraino sia le strategie di mercato del club. La situazione richiede attenzione e valutazioni approfondite per comprendere eventuali ripercussioni future sulla rosa e sugli obiettivi stagionali.

Brusca frenata per Artem Dovbyk e per i piani della Roma. L'infortunio rimediato contro il Lecce, un problema alla coscia sinistra, rischia di diventare uno spartiacque negativo nella stagione dell'attaccante ucraino e di riflesso nelle strategie di mercato giallorosse. Il momento, fino a pochi giorni fa, sembrava favorevole. Dovbyk era tornato al gol, la Roma stava lavorando per individuare una sistemazione gradita a tutte le parti e l'attaccante puntava a convincere Gian Piero Gasperini. In parallelo, Frederic Massara si muoveva per costruire un'uscita sostenibile. Il ko muscolare ha però congelato tutto.

