Ex mercati generali di Roma gli abitanti | discutere il progetto

Agli Ex Mercati Generali, a Ostiense, il Comune di Roma ha approvato la costruzione di uno studentato privato da duemila posti, con canoni di 1.050 euro al mese la singola . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ex mercati generali di Roma, gli abitanti: discutere il progetto

Leggi anche questi approfondimenti

Cittadini e associazioni sollecitano il Comune a intervenire subito: amianto e degrado persistono nei capannoni dei mercati generali di Crotone #InCitta - facebook.com Vai su Facebook

Vibo, 5 milioni di euro e due anni di lavori per riqualificare i Mercati generali: pubblicato il bando di gara - X Vai su X

Ostiense contro il restyling degli ex Mercati Generali: "No alla speculazione" - Mancano pochi giorni alla firma della convenzione tra Roma Capitale e il fondo Hines che sancirà l'avvio di un cantiere da 380 milioni di euro. Riporta romatoday.it

Incendio a Corviale e agli ex Mercati Generali: il fuoco raggiunge e brucia uno stabile - Uno di sterpaglie a Corviale, l’altro agli Ex Mercati Generali a Ostiense dove le fiamme hanno raggiunto e ... Da fanpage.it

Studentato di lusso a Ostiense, interviene l’assessore. Ma le critiche arrivano anche dal Pd - Come ricorda Veloccia, infatti, gli ex Mercati Generali “sono da anni in mano ai privati, in forza di una concessione di 60 anni”. Si legge su romatoday.it