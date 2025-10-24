Ex mercati generali di Roma gli abitanti | discutere il progetto

Cms.ilmanifesto.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agli Ex Mercati Generali, a Ostiense, il Comune di Roma ha approvato la costruzione di uno studentato privato da duemila posti, con canoni di 1.050 euro al mese la singola . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

