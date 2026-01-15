Il Teatro Comunale si trova di fronte a diverse sfide, ma il rilancio appare possibile. A pochi giorni dalla prima di stagione con l’Idomeneo di Mozart, la sovrintendente Elisabetta Riva sottolinea l’impegno nel risanare la situazione, con l’obiettivo di tornare nella sede storica entro il 2027. Nonostante le difficoltà, si guarda avanti con determinazione, affrontando i nodi aperti e lavorando per un futuro stabile e sostenibile per il teatro.

Prendendo in prestito il titolo del film del momento, c’è una sfida dopo l’altra. A dieci giorni dalla prima di stagione, l’Idomeneo di Mozart, e nell’anno decisivo per il futuro del Teatro Comunale per il rientro nella sede storica il 14 febbraio 2027 la sovrintendente Elisabetta Riva non lo nasconde: "Ho trovato una situazione difficile, con tanti nodi da risolvere, ma mi piacciono le sfide e il risanamento è iniziato: abbiamo preso il toro per le corna. Abbiamo la situazione in mano, assieme al Consiglio d’indirizzo". L’occasione di fare il punto su questo 2026 è stato il dialogo di ieri a Palazzo Boncompagni, dove si è trasferito il salotto di Patrizia Finucci Gallo, con Paola Pizzighini Benelli, che ha annunciato anche le novità nelle stanze di Papa Gregorio XIII: il ritorno di Michelangelo Pistoletto, in occasione di Arte Fiera, "con una grande mostra attiva, non solo con opere inedite, ma anche conferenze". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riva: "Tante sfide, ma il rilancio del teatro c’è"

Leggi anche: Le sfide di Montecatini: "Promozione del territorio e rilancio del turismo"

Leggi anche: Imprese venete tra sfide e rilancio, Cubico: «Il 20 % del Pil è a Verona, la Regione sia aggregatore delle Pmi»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Riva: Tante sfide, ma il rilancio del teatro c’è.

Riva: "Tante sfide, ma il rilancio del teatro c’è" - Il punto della sovrintendente: "Con i sindacati c’è ascolto e su piazza Verdi abbiamo tavoli di lavoro. msn.com