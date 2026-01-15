Ritrovata la 14enne scomparsa da Modena | sta bene

È stata ritrovata sana e salva la 14enne scomparsa da Modena. Secondo quanto emerso, prima di allontanarsi, la ragazza aveva manifestato l’interesse per le grandi città legate alla musica dei suoi rapper preferiti. La polizia ha confermato il suo ritrovamento e sta verificando le circostanze dell’accaduto.

Ritrovata sana e salva la 14enne scomparsa a Modena. Prima di sparire, la ragazzina cercava le grandi città dei suoi rapper preferiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: È stata ritrovata la 14enne scomparsa a Spilimbergo: sta bene Leggi anche: Ritrovata sana e salva la 14enne scomparsa a Modena Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ritrovata sana e salva la 14enne scomparsa a Modena. “Era in Liguria con un amico”; Ritrovata sana e salva in Liguria la 14enne scomparsa; Agnes Cristina Piliego scomparsa a Modena, non ha il telefono: il sindaco condivide la foto della 14enne; E’ stata ritrovata la 14enne scomparsa a Modena. Ritrovata sana e salva la 14enne scomparsa a Modena. “Era in Liguria con un amico” - La giovane studentessa è stata rintracciata grazie a un brillante lavoro di intelligence della squadra mobile della polizia ... msn.com

Scomparsa a Modena, 14enne ritrovata dopo tre giorni in Liguria - Società: Cristina, studentessa di terza media alla Scuola Media Ferraris di Modena, era sparita da casa sabato sera: è stata rintracciata oggi ... lapressa.it

E’ stata ritrovata la 14enne scomparsa a Modena - Nella serata di oggi, mercoledì 14 gennaio, è stata ritrovata la 14enne che era sparita da casa nel quartiere di Modena est tra sabato notte e domenica mattina: era uscita e non aveva più fatto ritorn ... temponews.it

Sparita da Pozzuoli, 14enne ritrovata domenica mattina dopo una notte fuori casa La minore è stata rintracciata dalla Polizia... facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.