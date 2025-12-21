Carabinieri e Polizia locale setacciano il rione Gescal

Nella mattinata di oggi, Carabinieri e Polizia locale hanno avviato una serie di verifiche nel rione Gescal di Sant’Angelo Lodigiano. L’intervento, iniziato all’alba, si inserisce in un più ampio piano di tutela del territorio e della comunità. Tali attività sono volte a garantire il rispetto delle norme e a prevenire situazioni di rischio. L’operazione di controllo del territorio scattata all’alba a Sant’Angelo Lodigiano ha riportato al centro del dibattito il tema

L’ operazione di controllo del territorio scattata all’alba a Sant’Angelo Lodigiano ha riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza. Il blitz, condotto dall’Arma con il supporto della Polizia locale e della Sezione cinofila ha interessato in particolare il quartiere Gescal. "Questo intervento è il segnale concreto di una presenza dello Stato che non arretra", il commento del presidente del Consiglio comunale Stefano Pozzi. Una posizione condivisa con il sindaco Cristiano Devecchi, che ha ringraziato i carabinieri "per professionalità, impegno e spirito di servizio". "La sicurezza non è uno slogan ma una scelta politica chiara – hanno aggiunto Pozzi e Devecchi – e per questo l’azione dell’Amministrazione prosegue senza esitazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carabinieri e Polizia locale setacciano il rione Gescal Leggi anche: Incendio in casa a Nola: quattro feriti, evacuate 15 famiglie nel rione Gescal Leggi anche: Tre carabinieri morti in una esplosione: l'omaggio della Polizia Locale ai Carabinieri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Carabinieri e Polizia locale setacciano il rione Gescal. Maxi rissa fuori da locale, diversi feriti in pronto soccorso - E' stato necessario l'intervento di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale per sedare una violenta rissa scoppiata domenica notte nei pressi di un circolo privato alla ... ansa.it VOLANTINAGGIO CONTRO I PRODOTTI ISRAELIANI A TAGGIA: INTERVENGONO POLIZIA LOCALE E CARABINIERI. "COMPRARLI ALIMENTA QUELLO CHE STA ACCADENDO A GAZA"/LE IMMAGINI - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.