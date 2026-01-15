Rio Ave-Benfica sabato 17 gennaio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Vittoria esterna senza gol al passivo?

Analisi e aggiornamenti sulla sfida Rio Ave-Benfica, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21:30. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, con un focus sulla possibile vittoria esterna senza subire gol. La stagione del Benfica, segnata dalla recente eliminazione in Taça de Portugal contro il Porto, richiede un’osservazione attenta delle dinamiche di questa partita.

Non sembra una stagione ricca di soddisfazione per il Benfica: mercoledì notte è arrivata un’altra amarezza piuttosto significativa, perchè le Aquile sono uscite dalla Taça de Portugal per mano degli eterni rivali del Porto. In campionato gli Encarnados sono lontani dalla squadra di Farioli e in pochi giorni sono usciti da entrambe le coppe: le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

