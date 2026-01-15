Rimossa da capo dei vigili urbani Crestini | Cancellata in un giorno Ora valuto se presentare ricorso

Dopo sette anni di servizio, Monica Crestini è stata rimossa dalla sua posizione di capo dei vigili urbani di Monte San Savino. La decisione è stata comunicata in un solo giorno, suscitando riflessioni sulla sua futura posizione. Crestini sta valutando se procedere con un ricorso. La vicenda evidenzia le dinamiche interne alle amministrazioni locali e le implicazioni per la gestione del corpo di polizia municipale.

Monte San Savino (Arezzo), 15 gennaio 2026 – Dice la sua sul cambio al vertice dei vigili urbani di Monte San Savino: dopo sette anni Monica Crestini non è più comandante. Al suo posto il vice Marco Carnesciali a cui è stato assegnato l'incarico. Una decisione formalizzata con decreto del sindaco Gianni Bennati il 31 dicembre scorso, operativo dal 1° gennaio. Crestini resta dipendente comunale nel ruolo di ufficiale di polizia locale, ma ha già affidato la propria tutela a un noto studio legale ed è seguita dal sindacato di categoria Csa. Raggiunta al telefono, l'ex comandante ci dice di non poter rilasciare dichiarazioni su quanto accaduto per correttezza professionale in quanto aspetta ancora di essere contattata dall'amministrazione per avere spiegazioni e motivazioni, ma accetta di parlare del proprio percorso lavorativo.

