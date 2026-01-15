Rientro degli infortunati | da Auteri e Floro Flores gestione agli antipodi

Il ritorno degli infortunati rappresenta un elemento importante per le squadre di calcio, come dimostrano le diverse strategie adottate da Auteri e Floro Flores. Recentemente, Floro Flores ha riferito che Salvemini è al 20% della forma, evidenziando le sfide legate alla gestione degli infortunati. Analizzare i loro approcci offre uno sguardo interessante sulle modalità di recupero e sui tempi di reinserimento in campo.

Tempo di lettura: 2 minuti " Salvemini mi dicono sia solo al 20% ", queste le parole di Floro Flores domenica in sala stampa dopo lo 0-0 al Pinto contro la Casertana. Il bomber della Strega era assente dal lontano 26 ottobre quando ha subito un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per oltre due mesi. Il periodo difficile sembra alle spalle, ma servirà del tempo per ritrovare la condizione migliore. In antitesi, però, con quanto succedeva con mister Auteri, Floro Flores sta attuando una gestione diametralmente opposta del reintegro degli infortunati gettandoli nella mischia il prima possibile per consentirgli di riprendere confidenza con la partita.

