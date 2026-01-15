Ri-creazione per oltre seimila studenti. Progetto Sei Toscana con numeri da record.

AREZZO Ben 343 classi, 53 comuni di quattro province e 6.203 studenti coinvolti: sono questi i numeri dell’undicesima edizione di " Ri-creazione: da oggetto a rifiuto. e ritorno ", il progetto di educazione ambientale ideato da Sei Toscana. Rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Ato Toscana Sud, il programma mira a sensibilizzare i più giovani sul ciclo dei rifiuti e sull’importanza della sostenibilità, trasformando conoscenze teoriche in buone pratiche quotidiane a casa e a scuola. Sei percorsi educativi, costruiti in chiave inter e multidisciplinare, ruotano attorno alle "4R" (Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero) e sono messi a disposizione dei docenti, che possono scegliere temi e approfondimenti in base alla programmazione didattica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

