Restyling del mercato del Duomo Contenzioso Comune-bancarellai | Non intendiamo perdere i fondi Pnrr

Il mercato del Duomo sta vivendo un importante restyling, mentre prosegue il contenzioso tra il Comune e i bancarellai. La questione riguarda i fondi del PNRR, fondamentali per il progetto. Il rischio di perdere tali finanziamenti preoccupa le parti coinvolte, poiché potrebbe comportare conseguenze economiche significative. La situazione evidenzia l’importanza di trovare una soluzione condivisa per garantire lo sviluppo sostenibile dell’area e la conservazione delle risorse pubbliche.

di Gabriele Masiero "Se dovesse saltare il finanziamento del Pnr, qualcuno vedrà recapitarsi a casa le cartoline verdi con la richiesta di risarcimento. Noi non intendiamo rinunciare ai milioni di euro di fondi europei per fare Pisa più bella per colpa delle bizze di qualciuno". Il sindaco, Michele Conti, commenta così la decisione di un gruppo di bancarellai di provare a mettere i bastoni tra le ruote al completamento del restyling del percorso turistico che da via Pietrasantina conduce a piazza dei Miracoli, con annessa redistribuzione lungo tutto l’itinerario delle bancarelle del mercato turistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Restyling del mercato del Duomo. Contenzioso Comune-bancarellai: "Non intendiamo perdere i fondi Pnrr" Leggi anche: Il Comune di Bologna rinuncia ai fondi del Pnrr per la torre Garisenda Leggi anche: Torre Garisenda, il Comune di Bologna rinuncia ai fondi del Pnrr. Lepore: “Ma chiederemo altre risorse” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Restyling del mercato del Duomo. Contenzioso Comune-bancarellai: Non intendiamo perdere i fondi Pnrr. Pisa: scontro Comune/bancarellai sul restyling Mercato Duomo - Tar di Firenze ha accolto l'istanza cautelare presentata da 16 titolari di altrettante bancarelle del mercato turistico intorno a piazza dei Miracoli a Pisa per ... controradio.it

L'attesa è finalmente terminata. Il re degli scooter a ‘ruote alte’, nonché leader indiscusso di mercato, si rinnova nel look con un importante restyling che introduce un nuovo doppio faro a LED e un nuovo scudo anteriore ispirati a quelli del ‘fratello maggior facebook

Esterno alla Perisic, restyling difesa, sogno in porta e… Tutto sul mercato Inter tra gennaio e giugno x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.