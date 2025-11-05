Torre Garisenda il Comune di Bologna rinuncia ai fondi del Pnrr Lepore | Ma chiederemo altre risorse
Bologna, 5 novembre 2025 – “I lavori della Garisenda vanno avanti, ma non ci sono le condizioni per utilizzare i fondi del Pnrr.”. Lo dice il sindaco Matteo Lepore, assumendosi in pieno la responsabilità di rinunciare ai 5 milioni di euro recuperati dal ministero della Cultura. Da qui, “chiederemo al governo di sostituire queste risorse con altri fondi sostitutivi. In caso contrario useremo risorse comunali, regionali e altri perché siamo comunque in grado di sostenere l’intervento”. Il nodo, spiega Lepore, sono gli aspetti burocratici e le tempistiche legate al meccanismo dei fondi Pnrr, “non consoni a questo tipo di intervento”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
