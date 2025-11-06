Patente ritirata a Cristina Manetti capo di gabinetto di Giani | è la candidata in pectore per l’assessorato alla Cultura

Firenze – Secondo la polizia stradale stava viaggiando nella corsia di emergenza per eludere il traffico. Secondo lei, la potente capo di gabinetto Cristina Manetti (in pectore per l’assessorato alla Cultura della nuova giunta del bis di Eugenio Giani), si era sentita male, tanto che ha chiesto l’intervento di un’ambulanza sulla strada che da Prato conduce a Firenze, in territorio di Sesto Fiorentino. Ma gli agenti che l’hanno fermata le hanno ritirato la patente per l’infrazione al codice della strada, e comminato una multa pesantissima. PRESSPHOTO Firenze, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: Eugenio Giani e Cristina Manetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

