Tadej Pogacar diventa una statua d'oro a 24 carati da 2 milioni di euro | Non so se me la merito

Ad Abu Fhabi è stata svelata la prima statua a dimensioni naturali, dedicata a Tadej Pogacar: in oro massiccio dal valore complessivo di circa 2 milioni di euro, opera finanziata dal Governo emiratino per rilanciare il ciclismo. Rappresenta lo sloveno mentre fa l'inchino che, per la prima volta in assoluto, fece a Roma in maglia rosa, al Giro 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

