Rapina in discoteca a Sorrento | arrestato 27enne stabiese

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri di Sorrento hanno arrestato a Castellammare di Stabia un 27enne, ritenuto responsabile di una rapina aggravata avvenuta lo scorso 26 ottobre in una discoteca nel centro di Sorrento. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nella zona, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini e ai frequentatori dei locali pubblici.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato, nella mattinata odierna a Castellammare di Stabia, un 27enne del posto, gravemente indiziato di una rapina aggravata avvenuta lo scorso 26 ottobre 2025 all’interno di una discoteca del centro di Sorrento. Il provvedimento è stato eseguito in forza di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima – un giovane che aveva presentato denuncia – sarebbe stata accerchiata durante la serata da più persone, che lo avrebbero spintonato e immobilizzato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

