Via Mazzini | sferra pugni in faccia al titolare poi rapina la gioielleria Arrestato un 27enne

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito il titolare di una gioielleria in via Mazzini e aver tentato di rapinare il negozio. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato il peggio, portando all'arresto del sospettato in flagranza di reato.

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 27 anni, con l'accusa di rapina impropria aggravata presso una gioielleria del centro cittadino.Nella mattinata di mercoledì 3 dicembre, intorno alle 12, tre pattuglie delle Volanti della Questura, su disposizione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

