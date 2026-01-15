Raffica di colpi ucciso così davanti a tutti Poi la scoperta | chi è la vittima

Un grave episodio di criminalità si è verificato a Foggia, dove Alessandro Moretti, 34 anni, è stato vittima di un agguato a colpi d’arma da fuoco in via Sant’Antonio. L’episodio, di probabile matrice mafiosa, ha suscitato attenzione sulla presenza della criminalità organizzata nella zona. La vicenda si inserisce nel quadro delle tensioni legate alla sicurezza pubblica e alle attività illecite nel territorio foggiano.

Un agguato di chiara matrice mafiosa ha insanguinato Foggia. Alessandro Moretti, 34 anni, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in via Sant’Antonio, in un attacco che riporta l’attenzione sulla violenza della criminalità organizzata foggiana. Secondo una prima ricostruzione, Moretti si trovava a bordo di uno scooter quando è stato affiancato e raggiunto dai proiettili. L’azione è stata rapida e mirata, tipica di un regolamento di conti. Le modalità dell’esecuzione fanno pensare a un agguato studiato nei dettagli. I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente, prestando i primi soccorsi al 34enne, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

