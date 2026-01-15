Trentunenne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar famiglia della vittima sarà parte civile
La famiglia di Mahjoub Aymen, il tunisino di 31 anni ucciso il 10 febbraio a Ribera, si costituirà parte civile nel procedimento. L’episodio si è verificato davanti a un bar in via Buoni Amici. La decisione arriva nel contesto delle indagini in corso, che mirano a fare luce sulla tragica perdita e sui responsabili dell’evento.
È stata ammessa la costituzione di parte civile della famiglia di Mahjoub Aymen, il cittadino tunisino di 31 anni ucciso il 10 febbraio in via Buoni Amici a Ribera. La decisione - si legge oggi sul Giornale di Sicilia - è stata assunta nel corso dell’udienza preliminare davanti al giudice del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Trentunenne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar, famiglia della vittima sarà parte civile.
