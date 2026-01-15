Trentunenne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar famiglia della vittima sarà parte civile

Da agrigentonotizie.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia di Mahjoub Aymen, il tunisino di 31 anni ucciso il 10 febbraio a Ribera, si costituirà parte civile nel procedimento. L’episodio si è verificato davanti a un bar in via Buoni Amici. La decisione arriva nel contesto delle indagini in corso, che mirano a fare luce sulla tragica perdita e sui responsabili dell’evento.

È stata ammessa la costituzione di parte civile della famiglia di Mahjoub Aymen, il cittadino tunisino di 31 anni ucciso il 10 febbraio in via Buoni Amici a Ribera. La decisione - si legge oggi sul Giornale di Sicilia - è stata assunta nel corso dell’udienza preliminare davanti al giudice del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Messina, 16enne ucciso per errore con colpi di pistola davanti al bar: "Non era lui l'obiettivo"

Leggi anche: Messina, 16enne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar: fermato 20enne insieme al padre e al fratello

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trentunenne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar, famiglia della vittima sarà parte civile.

trentunenne ucciso colpi pistolaUomo ucciso a colpi di pistola a Cosenza, confessa il vicino di casa - Il presunto omicidio è avvenuto questa mattina nei pressi dell’abitazione della vittima. tg24.sky.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.