Racconti di Luca Scarlini a Teatro Due offre un approfondimento sulla storia musicale di Parma tra il XVIII e il XX secolo. La città ha svolto un ruolo centrale nello sviluppo artistico e musicale, ospitando figure di rilievo e eventi significativi. Questo percorso permette di scoprire come Parma abbia contribuito in modo importante alla cultura musicale italiana, attraverso racconti e testimonianze che sottolineano il suo patrimonio storico e artistico.

La storia musicale di Parma tra ‘700 e ‘900 è ricca e affascinante, la città ha attraversato questi secoli vibrando di vita artistica e musicale, essendo casa per personaggi di primo piano e teatro di importanti esperienze. A raccontare protagonisti, episodi e curiosità intorno alla storia della musica a Parma fra questi tre secoli sarà Luca Scarlini, scrittore, drammaturgo per teatri e musica, narratore e performance artist, che cura e conduce a Teatro Due RACCONTI: quattro appuntamenti da gennaio ad aprile. Il primo incontro sarà il 24 gennaio alle ore 18 con Il potere della bastarda o l'incanto della voce, un pomeriggio dedicato a Lucrezia Agujari, detta la Bastardina o la Bastardella, cantante strepitosa, che andava da contralto a soprano, dalla natia Ferrara girò l'Europa per poi stabilirsi a Parma, dove sposò il compositore di corte Giuseppe Colla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

