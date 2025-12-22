Matinée a teatro a Spongano in scena Racconti di Natale

Ultimi Fuochi Teatro presenta “Racconti di Natale”, uno spettacolo che si svolge a Spongano e invita adulti e bambini a vivere un momento di magia e narrazione. L’evento, a pochi giorni dal Natale, offre un’occasione per condividere una serata di teatro in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Un appuntamento ideale per prepararsi alle festività con un momento di cultura e intrattenimento.

SPONGANO - Ultimi Fuochi Teatro mette in scena uno spettacolo sognante per grandi e piccini a poche ore dal Natale. "Racconti di Natale", tratto da Vita e Avventure di Babbo Natale di L.Frank Baum andrà in scena alle 10.30 del 24 dicembre al Centro di aggregazione giovanile di Spongano.

