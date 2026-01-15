Raccolti rifiuti Raee Studenti protagonisti

A Cervia, due scuole partecipano al progetto “Missione RAEE – Il pianeta del futuro”, focalizzato sulla prevenzione, il riciclo e il recupero dei rifiuti da apparecchiature elettroniche. Gli studenti sono coinvolti attivamente, diventando protagonisti di un percorso di sensibilizzazione e tutela ambientale. Questa iniziativa mira a promuovere comportamenti responsabili e a rafforzare la consapevolezza sull’importanza di gestire correttamente i RAEE per un futuro sostenibile.

Entra nel vivo in due scuole di Cervia il progetto "Missione RAEE – Il pianeta del futuro" dedicato alla prevenzione, al riciclo e al recupero dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e grazie al quale gli studenti diventano ambasciatori di questa raccolta speciale. L'iniziativa si svolge in collaborazione con La Grande Macchina del Mondo, il programma didattico che il Gruppo Hera da 16 anni rivolge alle scuole e coinvolge gli Istituti Comprensivi IC 2 e IC 3 di Cervia (entrambi in via Caduti per la Libertà 16) fino al 30 aprile, dove si è recato il vicesindaco Giovanni Grandu per sostenere i ragazzi nella raccolta dei RAEE, che in Italia è ferma al 34%, ancora lontana dai target europei, che prevedono il 65%.

