Rifiuti elettronici bando RAEE 2025 | contributi per 4,7 milioni a 102 progetti
Il Centro di coordinamento RAEE ha pubblicato le graduatorie dei beneficiari del bando RAEE 2025 finalizzato all’ infrastrutturazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei centri di raccolta, alla realizzazione di progetti di microraccolta e contestuale comunicazione locale. La dotazione economica complessiva del bando è di 4.683.127,29 euro, oltre il 40% in più rispetto all’importo totale dello scorso anno. Questo aumento ha consentito l’entrata in graduatoria di 102 progetti, 25 in più del 2024, su un totale di 212 candidature ricevute. Dei quasi 4,7 milioni disponibili, circa 3,8 milioni di euro sono per il Fondo infrastrutturazione, 400mila euro per il Fondo comunicazione e implementazione della raccolta e 500mila euro per il Fondo microraccolta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Stile TV. . Montecorice, rifiuti elettronici: incontri formativi per riciclare - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania Vai su Facebook
Rifiuti elettronici: ritiro gratuito a domicilio anche senza obbligo di acquisto - X Vai su X
Atrani tra i primi dieci Comuni d'Italia nel Bando RAEE 2025: 75mila euro per il nuovo Centro di Raccolta Comunale - Atrani segna un nuovo traguardo nel percorso verso una gestione dei rifiuti sempre più moderna ed efficiente. Da ilvescovado.it
Rifiuti elettronici, cambiano le regole per la raccolta dei Raee - I rifiuti elettronici seguono uno smaltimento speciale che, in Italia, ha subìto dei recenti cambiamenti. Riporta businesspeople.it
Amore Elettrico è il fumetto sul riciclo RAEE: sarà al Lucca Comics and Games - Dal 29 ottobre al 30 novembre 2025 il fumetto “Amore Elettrico”, vincitore del contest nazionale RAEE4Comics, sarà protagonista di un tour che toccherà quattro importanti eventi italiani dedicati a fu ... Lo riporta hdblog.it