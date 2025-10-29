Rifiuti elettronici bando RAEE 2025 | contributi per 4,7 milioni a 102 progetti

Il Centro di coordinamento RAEE ha pubblicato le graduatorie dei beneficiari del bando RAEE 2025 finalizzato all’ infrastrutturazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei centri di raccolta, alla realizzazione di progetti di microraccolta e contestuale comunicazione locale. La dotazione economica complessiva del bando è di 4.683.127,29 euro, oltre il 40% in più rispetto all’importo totale dello scorso anno. Questo aumento ha consentito l’entrata in graduatoria di 102 progetti, 25 in più del 2024, su un totale di 212 candidature ricevute. Dei quasi 4,7 milioni disponibili, circa 3,8 milioni di euro sono per il Fondo infrastrutturazione, 400mila euro per il Fondo comunicazione e implementazione della raccolta e 500mila euro per il Fondo microraccolta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it