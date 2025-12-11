Rimini ancora indietro ma in crescita | raccolta differenziata al 66,8% Tutti i numeri del report dell' Ispra

Rimini registra ancora margini di miglioramento nella gestione dei rifiuti, con una raccolta differenziata al 66,8%. L'Emilia-Romagna si conferma prima regione in Italia per livelli di separazione dei materiali, raggiungendo il 79% nel 2024, superando il Veneto. Ecco i dati principali del recente report dell’Ispra sulla situazione ambientale regionale.

Prima regione in Italia per raccolta differenziata. È l’Emilia-Romagna che, nel 2024, ha visto crescere ancora questo processo di separazione dei rifiuti, per tipo di materiale, toccando quota 79% a livello regionale, superando il Veneto che da anni occupava il gradino più alto del podio, con un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

