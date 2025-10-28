I capelli bianchi possono essere una difesa dal cancro | su Nature lo studio che svela il meccanismo protettivo

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio pubblicato su Nature Cell Biology suggerisce che la crescita dei capelli bianchi può riflettere un meccanismo di difesa naturale dai danni al DNA e dal rischio di cancro. Ecco cosa è stato scoperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

