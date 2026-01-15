La perdita di Pietro Contartese rappresenta un momento di riflessione sull’importanza del lavoro e della dedizione. La sua storia, radicata a Limbadi, testimonia il valore di una vita dedicata all’impegno quotidiano. Questa notizia, oltre a segnare una perdita personale, richiama l’attenzione sulla cultura del lavoro che ha contribuito a costruire e a mantenere viva la memoria di un’Italia che crede nei propri valori.

Limbadi (Vibo Valentia). La scomparsa di Pietro Contartese non è solo una notizia di cronaca interna a un’azienda, ma diventa il racconto di un’Italia che lavora, costruisce e ricorda. Per decenni è stato una presenza costante alla Distilleria F.lli Caffo, attraversando stagioni difficili e fasi di crescita, accompagnando l’impresa con quella dedizione silenziosa che ha reso forte il tessuto produttivo del Paese. La sua storia restituisce il senso più autentico del lavoro come relazione, continuità e responsabilità condivisa. Un legame che, soprattutto nelle imprese familiari, ha rappresentato per lungo tempo una forma concreta di coesione sociale, capace di tenere insieme persone, territori e generazioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Quando un’azienda sa dire grazie: Pietro Contartese il valore di una vita di lavoro

