Quando l' eccezione di un avvocato fa giurisprudenza | la Consulta riscrive le regole per il Gup
La sentenza della Consulta ha chiarito come l'eccezione sollevata dall’avvocato possa influenzare le regole del procedimento penale. In particolare, ha stabilito che, in casi come l’inchiesta
Un "corto circuito" procedurale che rischiava di minare le fondamenta del giusto processo. Sia nell’ambito della maxi inchiesta antimafia "Ianus", così come in tanti altri procedimenti in cui - accade - il giudice s'è prima pronunciato, in sede di Riesame, sulla misura cautelare applicata e poi è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
