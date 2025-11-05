Taylor Swift | la popstar che riscrive le regole del potere
«Facciamo tutti finta che non sia per Taylor Swift, e invece è proprio così, cazzo! Mica puoi competere con lei». Parola di Robbie Williams che il disco del suo rilancio ce l’aveva pronto da un pezzo. Intitolato BritPop, era previsto per il 10 ottobre, ma poi qualcuno, a inizio settembre, gli ha spifferato che in quei giorni si sarebbe scatenato nelle piattaforme streaming un tornado chiamato The Life Of A Showgirl. «Voglio il mio sedicesimo album al primo posto in tutto il mondo, ma se c’è in giro Taylor è inutile combattere. BritPop uscirà il 6 febbraio.». Che Miss Taylor, futura moglie del fenomeno del football americano Travis Kelce, sia il centro intorno a cui ruota il grande business del pop odierno è un dato di fatto. 🔗 Leggi su Panorama.it
