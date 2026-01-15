Quali Paesi europei stanno mandando i loro soldati in Groenlandia e la posizione dell’Italia

Nel recente panorama internazionale, alcuni Paesi europei hanno inviato truppe in Groenlandia, regione strategica e di crescente interesse. Attualmente, la presenza militare di altri Stati europei in Groenlandia varia in base a specifici accordi e interessi geopolitici. Per quanto riguarda l’Italia, al momento, non risultano operazioni militari o invii di truppe in questa regione. “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento

"Nel caso te lo fossi perso" è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell'operazione Arctic Endurance che alcuni Paesi europei hanno lanciato per rafforzare la presenza militare in Groenlandia.

