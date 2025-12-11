Riforma giustizia Gabbuti | Mia vicenda dimostra che qualcosa va cambiato separare chi indaga da chi giudica

Gabbuti commenta la riforma della giustizia, evidenziando come la sua esperienza personale dimostri la necessità di cambiamenti nel sistema. Sottolinea l'importanza di separare le funzioni di indagine da quelle di giudizio per garantire maggiore trasparenza e correttezza nel processo giudiziario, confidando nel lavoro svolto sempre nell'interesse dell'azienda.

"Ho sempre avuto fiducia nella giustizia, abbiamo fatto tutto sempre solo nell'interesse dell'azienda. Resta però l'amarezza perché mi sono stati tolti 10 anni di vita professionale". Così all'Adnkronos l'ex amministratore delegato di Atac Gioacchino Gabbuti commenta l'archiviazione dell'inchiesta per bancarotta, aperta nel 2019 che lo vedeva indagato insieme con altre 39 persone tra .

