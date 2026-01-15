Puglia quasi trentamila imprese agricole sono guidate da donne e giovani | bando per finanziamenti ad under 41 Ismea

In Puglia, quasi 30.000 imprese agricole sono guidate da donne e giovani under 35, dimostrando un impegno costante verso innovazione e sostenibilità. Nonostante le sfide internazionali, queste imprese continuano a investire nel settore agricolo, puntando su competitività ed efficienza. Coldiretti Puglia annuncia un bando di finanziamenti promossi da Ismea, rivolto ai giovani under 41, per sostenere lo sviluppo agricolo nella regione.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Sono quasi 30mila le imprese agricole guidate da donne e dai giovani under 35 in Puglia che, pur in un contesto segnato da conflitti e da uno scenario internazionale critico, continuano a investire il proprio futuro in campagna puntando su innovazione, sostenibilità, competitività ed efficienza. È quanto evidenzia Coldiretti Puglia commentando il nuovo bando Ismea, che prevede la fase di pre-convalida aperta fino al 27 febbraio 2026 e la fase di convalida attiva dal 17 febbraio 2026 alle ore 12 fino al 27 febbraio 2026. I contributi sono rivolti alle microimprese e alle piccole e medie imprese che subentrano nella conduzione di un’intera azienda agricola attiva da almeno due anni al momento della domanda e che presentano progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’attività. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

