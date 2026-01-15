Puglia quasi trentamila imprese agricole sono guidate da donne o giovani | bando per finanziamenti ad under 41 Ismea

In Puglia, circa 30.000 imprese agricole sono gestite da donne e giovani under 35, dimostrando la vitalità del settore anche in un contesto internazionale complesso. Coldiretti Puglia segnala l’importanza di sostenere queste realtà con finanziamenti dedicati, come il bando di Ismea per under 41, volto a favorire innovazione, sostenibilità e competitività nel comparto agricolo regionale.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Sono quasi 30mila le imprese agricole guidate da donne e dai giovani under 35 in Puglia che, pur in un contesto segnato da conflitti e da uno scenario internazionale critico, continuano a investire il proprio futuro in campagna puntando su innovazione, sostenibilità, competitività ed efficienza. È quanto evidenzia Coldiretti Puglia commentando il nuovo bando Ismea, che prevede la fase di pre-convalida aperta fino al 27 febbraio 2026 e la fase di convalida attiva dal 17 febbraio 2026 alle ore 12 fino al 27 febbraio 2026. I contributi sono rivolti alle microimprese e alle piccole e medie imprese che subentrano nella conduzione di un’intera azienda agricola attiva da almeno due anni al momento della domanda e che presentano progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’attività. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

