Protetto | Narcos il Messico respinge la proposta di Trump | No all’impiego dell’esercito Usa E la tensione sale

Il Messico ha ufficialmente rifiutato la proposta di Donald Trump di impiegare l’esercito degli Stati Uniti nel paese, aumentando la tensione tra le due nazioni. La decisione riflette le preoccupazioni di Città del Messico circa le implicazioni di un intervento militare straniero e la sovranità nazionale. La questione resta al centro di un dibattito più ampio sulla sicurezza e le politiche migratorie lungo il confine nordamericano.

Sheinbaum esclude un intervento Usa in Messico contro i narcos - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha escluso un'azione militare degli Stati Uniti contro i cartelli della droga in Messico. ansa.it

Un pentito contro Ryan Wedding, il re della cocaina protetto dai narcos x.com

Mercosur, dal Grana padano al Prosecco: ecco i 57 prodotti italiani tutelati nell’accordo “Divieto di imitazione” di più di 340 prodotti alimentari tradizionali europei: “Si tratta - spiega la Farnesina - del maggior numero di indicazioni geografiche mai protetto in un facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.