Prorogati gli aiuti a Kiev Crosetto | Retrocedere è prolungare la guerra C’è un’emergenza uguale a Gaza Mosca non si è fermata mai

Il ministro Crosetto ha annunciato la proroga degli aiuti a Kiev, sottolineando che ritirarsi equivarrebbe a prolungare il conflitto. Secondo lui, sostenere l’Ucraina è fondamentale per evitare una pace fragile e ingiusta, che potrebbe portare a ulteriori tensioni. Crosetto ha inoltre evidenziato che l’emergenza in Ucraina è paragonabile a quella di Gaza, e che Mosca non si è mai fermata.

"Sostenere l'Ucraina non significa voler prolungare il conflitto, significa evitare che la fine dell'ostilità si trasformi in una pace apparente e fragile, costruita sull'ingiustizia e destinata a spezzarsi nuovamente. Interrompere oggi il sostegno, l'aiuto all'Ucraina significherebbe rinunciare alla pace prima di averla costruita". È il fulcro dell'informativa del ministro Guido Crosetto alla Camera sugli aiuti a Kiev. Al termine del lungo intervento l'aula di Montecitorio ha dato il via libera alla risoluzione unitaria della maggioranza, sulle comunicazioni del ministro in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari.

