Progetto Martina all' Ipsia di Camerino e San Severino sulla prevenzione dei tumori

Il Lions Club Camerino Alto Maceratese continua il suo impegno con il Progetto Martina, dedicato alla prevenzione dei tumori, presso l’Ipsia Pocognoni di Camerino e San Severino. L’iniziativa, già avviata nelle scuole superiori della città, mira a sensibilizzare studenti e comunità sull’importanza di stili di vita sani e di controlli periodici per la prevenzione. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità in materia di salute.

Camerino, 14 gennaio 2025 - Prosegue l'impegno del Lions Club Camerino Alto Maceratese -nell'ambito del Progetto Martina- all'Ipsia Pocognoni nelle sedi di San Severino e di Camerino, come già effettuato precedentemente nei licei di Camerino. Martina era una giovane studentessa deceduta a causa di un cancro mammario in stadio avanzato. Prima di morire ha lasciato una sorta di testamento: "Divulgare ai giovani studenti delle scuole superiori la conoscenza dei tumori", malattie che con prevenzione e diagnosi tempestiva possono essere sconfitte. Il Progetto Martina è un service educativo pluriennale gratuito, che è stato ideato dai Lions nel 2006 ed è attivo a livello nazionale dall'anno scolastico 2007-2008, con il patrocinio dei ministeri della salute e dell'istruzione.

