Il progetto SIGNIFICARE Mercato San Severino sarà presentato ufficialmente il 1° dicembre 2025 alle ore 10:30 nella Sala Consiliare del Comune. L’iniziativa, finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, intende rafforzare la rete educativa locale e contrastare la povertà educativa nei Comuni dell’Ambito S6. Per approfondire gli interventi previsti dal PNRR è possibile consultare il portale ufficiale del Governo Italiano. Il progetto, della durata biennale, si propone di costruire una comunità educante più coesa, competente e capace di rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie. 🔗 Leggi su Zon.it

