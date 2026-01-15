Positivi all' etilometro | due automobilisti denunciati

Nella serata del 14 gennaio, i carabinieri di Piove di Sacco hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato a prevenire furti e reati predatori. Durante l’intervento, sono stati individuati due automobilisti con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e denunciati. L’operazione rientra nelle iniziative di tutela della sicurezza pubblica promosse dal comando provinciale di Padova.

Nella serata di ieri, 14 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal comando provinciale di Padova, con l'obiettivo di contrastare i furti in abitazione e i reati predatori. Il servizio si è.

