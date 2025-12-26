Castelfranco Emilia due incidenti e alcoltest positivi | denunciati due automobilisti
Due conducenti coinvolti in distinti sinistri stradali sul territorio di Castelfranco Emilia sono stati denunciati all'autorità giudiziaria dalla polizia locale per guida in stato di ebbrezza alcolica. Gli episodi si sono verificati negli ultimi giorni e hanno visto entrambi i conducenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Automobilisti positivi all'alcoltest: nel weekend saltate 5 patenti
Leggi anche: Sicurezza stradale: due automobilisti denunciati per guida in stato d'ebbrezza
Scontro tra due auto e un furgone sull’A22: nove persone coinvolte, autostrada chiusa verso sud; Castelfranco Emilia: truffa un’anziana, 32enne arrestata; Castelfranco, truffa un'anziana vittima di incidente: arrestata 32enne; Tentano di truffare un’anziana, arrestati da carabinieri in borghese: stava consegnando loro 5mila euro.
CASTELFRANCO, DENUNCIATI DUE AUTOMOBILISTI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - Foto di copertina d’archivio La Polizia Locale di Castelfranco Emilia ha denunciato due conducenti rimasti coinvolti in altrettanti incidenti stradali per guida in stato di ebbrezza. tvqui.it
Alcol alla guida: due incidenti e due denunce a Castelfranco - Società: in entrambi i casi gli agenti della Polizia Locale hanno rilevato un tasso alcolemico il triplo del consentito. lapressa.it
Due denunce per guida in stato d’ebbrezza a Castelfranco Emilia - Due conducenti rimasti coinvolti in due sinistri stradali sul territori che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia Locale di Castelfranco Emilia per guida in stato di ebbrezza al ... sassuolo2000.it
Buon Natale, Castelfranco Emilia A tutti voi, il nostro augurio sincero: che questo Natale porti un po’ di luce, ovunque vi troviate. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.