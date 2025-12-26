Castelfranco Emilia due incidenti e alcoltest positivi | denunciati due automobilisti

Due conducenti coinvolti in distinti sinistri stradali sul territorio di Castelfranco Emilia sono stati denunciati all'autorità giudiziaria dalla polizia locale per guida in stato di ebbrezza alcolica. Gli episodi si sono verificati negli ultimi giorni e hanno visto entrambi i conducenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

