Polo fieristico e congressuale di Pentimele Imbalzano rilancia il progetto dell' archistar Gregotti

Il polo fieristico e congressuale di Pentimele, Imbalzano, rinnovato sulla base del progetto dell’archistar Gregotti, rappresenta un passo importante per lo sviluppo della provincia di Reggio Calabria. La proposta, sostenuta anche dal presidente di Confindustria, ing. Domenico Vecchio, sottolinea l'importanza di dotare il territorio di una struttura moderna e funzionale, in linea con gli standard nazionali, per favorire l’attrattività e l’economia locale.

"Ci ha fatto piacere leggere l'autorevole presa di posizione del presidente di Confindustria, ing. Domenico Vecchio, sulla ineludibile necessità di dotare Reggio e, aggiungiamo, la sua provincia, di un polo fieristico moderno, sul modello di quelli di alcune importanti città del Paese, capace di.

Turismo congressuale a Reggio, Vecchio: ‘Potenzialità enormi, ma serve un centro fieristico’ - Tuttavia, nonostante il grande potenziale, il turismo congressuale a Reggio Calabria è ancora lontano dal diventare un settore strategico di crescita. citynow.it

Turismo congressuale a Reggio, Labate: ‘Tappa obbligata. Pentimele? Scelta inopportuna’ - Il presidente di Confcommercio RC stimola il dibattito e critica le ultime scelte su Pentimele tra suggerimenti e proposte. citynow.it

