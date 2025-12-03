Porta Marittima il Comune approva il progetto | è dell' archistar Alvaro Siza
Il Comune ha approvato il progetto esecutivo della Porta Marittima, nuovo accesso pedonale verso il Molo San Vincenzo nell’ambito del Contratto di Sviluppo del centro storico.A firmarlo è l’architetto portoghese Alvaro Siza, già autore del disegno di piazza Municipio. “La Porta Marittima è un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
