Nuovi canoni per gli impianti sportivi fanesi

La Giunta comunale di Fano ha approvato la delibera con cui vengono ridefiniti i canoni annui degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, cioè quelli che non generano profitti ma hanno un valore sociale e aggregativo. L’obiettivo – come spiega l’assessore allo Sport Alberto Santorelli, relatore del provvedimento approvato all’unanimità il 9 ottobre – è "allineare i canoni ai valori di mercato e differenziarli in modo più equo in base alla tipologia e alle caratteristiche di ciascun impianto". L’atto recepisce il nuovo Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, entrato in vigore ad aprile, che distingue le strutture in grandi, medie e piccole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovi canoni per gli impianti sportivi fanesi

