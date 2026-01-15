Più ore per 59 assistenti amministrativi firmati i nuovi contratti all’Asp
All'inizio del nuovo anno, l’Asp di Agrigento ha ufficialmente firmato i contratti per 59 assistenti amministrativi. Questa misura garantisce stabilità e continuità nel servizio, rappresentando un passo importante per l’organizzazione e l’efficienza dell’ente. La decisione riflette l’impegno a migliorare le condizioni di lavoro e a consolidare il personale dedicato alla gestione amministrativa, contribuendo a un servizio più efficace per la comunità.
Il nuovo anno si apre con una buona notizia per cinquantanove assistenti amministrativi dell'Asp di Agrigento. Oggi pomeriggio, alla cittadella della salute, i dipendenti – già stabilizzati a inizio 2025 – hanno firmato i nuovi contratti che incrementano il monte ore settimanale da 18 a 30.
